ФСБ задержала в Москве мужчину за аферу c криптовалютой

В Москве сотрудники ФСБ и МВД пресекли противоправную деятельность гендиректора частной компании, который подозревается в совершении аферы с целью хищения денежных средств граждан под видом инвестиций в криптовалюту. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, по подозрению в мошенничестве был задержан 53-летний житель Подмосковья. В отношении него возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено, он арестован. МВД предоставило оперативное видео.

На кадрах правоохранители задерживают подозреваемых, проводится обыск.