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37 минут назад

ФСБ задержала в Москве мужчину за аферу под видом инвестиций в криптовалюту

Lenta.ruиещё 6

В Москве сотрудники ФСБ и МВД пресекли противоправную деятельность гендиректора частной компании, который подозревается в совершении аферы с целью хищения денежных средств граждан под видом инвестиций в криптовалюту. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ФСБ задержала в Москве мужчину за аферу c криптовалютой
Фото:  Quantitatives / Unsplash Quantitatives / Unsplash

По ее словам, по подозрению в мошенничестве был задержан 53-летний житель Подмосковья. В отношении него возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено, он арестован. МВД предоставило оперативное видео.

На кадрах правоохранители задерживают подозреваемых, проводится обыск.

По данным МВД, мужчина обещал вкладчикам высокий доход от вложений инвестиций в цифровую платежную систему. На сайте компании, имеющей филиалы в зарубежных странах, была опубликована информация об обучающих программах, с помощью которых желающие могут стать успешными инвесторами. Также ее деятельность рекламировалась в СМИ. Деньги граждан был похищены подозреваемым и его сообщниками. Сумма ущерба не называется.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,ФСБ,
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