Ровшан Аскеров ответил на решение МВД объявить его в розыск

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров в беседе с изданием «Подъем» ответил на решение МВД России объявить его в розыск. По словам Аскерова, известие не стало для него неожиданностью.

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Находясь за рубежом, Аскеров не опасается экстрадиции.

«Я давно не в России. Надеюсь, что там, где я сейчас, все сохраняют здравый смысл», — ответил он.

О том, что МВД объявило Аскерова в розыск, стало известно 11 мая.

«Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье УК», — сказано в базе ведомства.