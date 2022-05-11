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12 минут назад

Ровшан Аскеров ответил на решение МВД объявить его в розыск

Газета.Ruиещё 1

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров в беседе с изданием «Подъем» ответил на решение МВД России объявить его в розыск. По словам Аскерова, известие не стало для него неожиданностью.

Ровшан Аскеров ответил на решение МВД объявить его в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Находясь за рубежом, Аскеров не опасается экстрадиции.

«Я давно не в России. Надеюсь, что там, где я сейчас, все сохраняют здравый смысл», — ответил он.

О том, что МВД объявило Аскерова в розыск, стало известно 11 мая.

«Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье УК», — сказано в базе ведомства.

О деле против Аскерова стало известно 27 апреля. Причиной заведения дела, как сообщалось, стал пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей. Отмечалось, что обвинение предъявлено Аскерову по четвертой части статьи 354.1 УК РФ, ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Происшествия,Ровшан Аскеров,Георгий Жуков,МВД России,
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