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59 минут назад

МВД объявило в розыск участника «Что? Где? Когда?» Аскерова

Алиса Селезнёва

Участник интеллектуального клуба знатоков «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявлен в розыск. Об этом со ссылкой на данные базы розыска МВД России пишет ТАСС.

Участника «Что? Где? Когда?» Аскерова объявили в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса», - сказано в базе.

При этом не уточняется, по какой именно статье объявлен розыск.

27 апреля Следственный комитет России сообщил, что Ровшан Аскеров стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма из-за опубликованного в соцсетях мнения о маршале Советского Союза Георгии Жукове. Наказание по статье о реабилитации нацизма предусматривает до пяти лет лишения свободы, либо штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей.

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Комментируя возбуждение против него уголовного дела, Аскеров заявил, что находится за границей и не собирается возвращаться в Россию.

Происшествия,Ровшан Аскеров,Георгий Жуков,МВД России,Следственный комитет,
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