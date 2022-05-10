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18 минут назад

Самолет вернулся в Тель-Авив из-за присланных пассажирам снимков

Никита Бородкин

Самолет рейса Тель-Авив — Стамбул возвратился на стоянку из-за снимка, который прислали некоторым пассажирам. Как сообщает РИА Новости, там была запечатлена авиакатастрофа.

Самолет вернулся в Тель-Авив из-за присланных пассажирам снимков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Рейс TK-7709 авиакомпании "Anadolujet", выполнявший рейс Тель-Авив — Стамбул, начал движение к взлетно-посадочной полосе для взлета. Тем временем на мобильные телефоны некоторых пассажиров поступило фото, на котором видны кадры из авиакатастрофы другой авиакомпании», — сообщила турецкая газета Star.

Пассажиры сообщили о ситуации бортпровидникам, которые передали об этом капитану. Он связался с диспетчерской вышкой аэропорта Бен-Гурион и сообщил о ситуации, после чего самолет решили вернуть на стоянку из соображений безопасности.

«Силы безопасности осмотрели лайнер. Негативных явлений при контроле в самолете не было выявлено. Самолет вылетел из аэропорта Бен-Гурион в 15:40 мск со 154 пассажирами», — подчеркивает издание.

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