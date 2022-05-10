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2 часа назад

Во время пожара на турецком судне в Азовском море погиб человек

Деловая газета "Взгляд"

Турецкое судно, которое загорелось в Азовском море, потушено, по предварительным данным, один член экипажа погиб, сообщили в Росморречфлоте.

Во время пожара на турецком судне в Азовском море погиб человек
Фото: кадр видеокадр видео

«Пожар потушен... Предварительные данные есть. Предположительно, один человек погиб. Следственные органы установят, они уже работают», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Напомним, днем стало известно о возгорании стоявшего на рейде порта Темрюк в Азовском море судна Aqua турецкой компании с грузом зерна. Экипаж самостоятельно пытался спасти судно. Позже на помощь к нему вышли российские буксиры.

Происшествия,Росморречфлот,
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