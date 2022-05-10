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2 часа назад

Фанатка Metallica родила ребенка во время концерта группы в Бразилии

Lenta.ru

Фанатка группы Metallica родила во время концерта группы в Бразилии. Как уточняет издание NME, у находившейся на 39-й неделе беременности Джойс Фигейро начались схватки 7 мая, когда группа выступала в городе Куритиба.

Фанатка Metallica родила ребенка во время концерта группы в Бразилии
Фото: globallookpressgloballookpress

Ребенок появился на свет под хит Enter Sandman. Малыша назвали Луан.

Фигейро поделилась фотографией сына в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и призналась, что не ожидала, что станет мамой за три песни до окончания шоу.

«Каждый раз, когда я иду на концерт, что-то обязательно происходит, но, думаю, в этот раз я превзошла себя», — пошутила женщина.

По данным NME, группа Metallica узнала о произошедшем и опубликовала пост фанатки в своих сторис.

Ранее сообщалось, что американская поп-исполнительница Бритни Спирс, которая недавно объявила о третьей беременности от своего жениха Сэма Асгари, вновь поделилась откровенными снимками и насторожила фанатов.

Происшествия,Бритни Спирс,
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