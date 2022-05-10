Оппозиционеры Армении заблокировала улицу в Ереване

Оппозиционные активисты во главе с вице-спикером парламента Армении Ишханом Сагателяном во вторник перекрыли одну из улиц в ереванском квартале Нор-Норк, после чего специальные силы полиции начали задержания. Акцию протеста транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.
"У вас несколько минут, чтоб открыть дорогу", - заявил один из полицейских, однако оппозиционеры отказались разблокировать ее, после чего полиция начала задерживать участников акции протеста.
В настоящий момент оппозиция Армении проводит массовые шествия в четырех разных частях Еревана. Они скандируют антиправительственные лозунги, требуют, чтобы премьер-министр Никол Пашинян ушел в отставку. Уже вечером они намерены созвать митинг на площади Франции в центре столицы.