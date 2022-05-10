В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
55 минут назад

Оппозиция во главе с вицe-спикером парламента Армении заблокировала улицу в Ереване

ТАССиещё 1

Оппозиционные активисты во главе с вице-спикером парламента Армении Ишханом Сагателяном во вторник перекрыли одну из улиц в ереванском квартале Нор-Норк, после чего специальные силы полиции начали задержания. Акцию протеста транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

Оппозиционеры Армении заблокировала улицу в Ереване
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У вас несколько минут, чтоб открыть дорогу", - заявил один из полицейских, однако оппозиционеры отказались разблокировать ее, после чего полиция начала задерживать участников акции протеста.

В настоящий момент оппозиция Армении проводит массовые шествия в четырех разных частях Еревана. Они скандируют антиправительственные лозунги, требуют, чтобы премьер-министр Никол Пашинян ушел в отставку. Уже вечером они намерены созвать митинг на площади Франции в центре столицы.

Происшествия,Никол Пашинян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители