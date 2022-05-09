В Уфе из-за остановки канатной дороги в кабинах застряли 35 человек

Канатная дорога аварийно остановилась в Уфе из-за повреждения кабеля. Спасатели эвакуируют 35 человек, из которых девять детей, сообщает в понедельник городское управление гражданской защиты.
"Сегодня около 16:00 (14:00 мск) в ЕДДС Уфы поступила информация о том, что произошла аварийная остановка канатной дороги, перевозящей пассажиров. В кабинках фуникулера находились 35 человек, из них девять детей. На данный момент спасателями проводится эвакуация пассажиров при помощи альпинистского снаряжения. Среди них пострадавших нет. Фуникулер закрыт на ремонт", - говорится в сообщении.
Уточняется, что повредился низкочастотный кабель управления автоматикой на одной из опор. На месте работают спасатели поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы, Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, аварийно-спасательной службы госкомитета РБ по ЧС и медики.