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43 минуты назад

В загадочной смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» углядели криминал

Илья Родин

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти российского бизнесмена Александра Субботина. Бывший топ-менеджер «Лукойла» был обнаружен мертвым в подвале частного дома в Мытищах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В загадочной смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» углядели криминал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заявление о потере сознания в результате сердечного приступа поступило на пульт скорой помощи 8 мая. Прибывший на вызов врач констатировал смерть Субботина. По факту его смерти возбуждено уголовное дело, которое находится в производстве Мытищинского МУ МВД», - рассказал источник.

Отмечается, что по делу назначены соответствующие экспертизы, «в том числе судебно-медицинская, которая должна установить как причину смерти, так и его состояние до приезда медиков в загородный дом в Подмосковье».

«По заявлению хозяина дома, уроженца Харькова Алексея Пиндюрина, Субботин прибыл к нему в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения накануне. Тело миллиардера находилось в подвале дома Пиндюрина, которого еще называют шаман Магуа, в комнате, используемой для проведения ямайских ритуалов вуду», - уточнил собеседник агентства

Ранее сообщалось, что в подвале частного дома в подмосковных Мытищах, принадлежащего семье шаманов, было обнаружено тело российского бизнесмена .Александра Субботина.

Происшествия,Александр Субботин,Лукойл,
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