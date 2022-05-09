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8 минут назад

Стало известно об угрозе взрыва в центре Москвы

Мария Иванова

Днем в понедельник, 9 мая, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России в Москве. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

Стало известно об угрозе взрыва в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о здании на улице Ватутина. В нем находится большинство органов центрального аппарата МЧС, отмечает агентство.

Из-за сообщения об угрозе взрыва из здания эвакуировали около ста человек.

В конце апреля неизвестный сообщил о минировании всех московских церквей на Пасху. Церкви проверили, угроза оказалась ложной.

За несколько дней до этого в полицию поступило анонимное сообщение о минировании Останкинской телебашни. Из здания эвакуировали 120 человек, угроза также не подтвердилась.

Происшествия,МЧС России,
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