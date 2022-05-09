В Москве не нашли взрывных устройств в здании МЧС

Специалисты проверили здание Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России в Москве и не нашли опасных предметов, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
"Здание НЦУКС проверено, взрывных устройств не найдено", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в НЦУКС МЧС России на улице Ватутина в Москве. В здании также располагается большинство органов центрального аппарата министерства. Было эвакуировано около 100 человек.
С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых они поступали.