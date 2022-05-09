В Москве не нашли взрывных устройств в здании МЧС

Специалисты проверили здание Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России в Москве и не нашли опасных предметов, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

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"Здание НЦУКС проверено, взрывных устройств не найдено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в НЦУКС МЧС России на улице Ватутина в Москве. В здании также располагается большинство органов центрального аппарата министерства. Было эвакуировано около 100 человек.