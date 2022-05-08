Топ-менеджер «Лукойла» умер после сеанса с шаманами

Бывший топ-менеджер «Лукойла» и миллиардер Александр Субботин умер в Мытищах после антипохмельного сеанса с шаманами, сообщает Mash.

Фото: Телеграм-канал «Mash» Телеграм-канал «Mash»

По данным канала, шаман Магуа и его жена принимали клиентов в обычном частном доме и лечили клиентов нетрадиционными методами — с помощью яда жабы, духов и петушиной крови.

Субботин регулярно пользовался их услугами и обратился снова с просьбой вылечить от похмелья, но во время сеанса у него заболело сердце. Хозяин не стал не вызывать скорую, дал Субботину корвалол и уложил его спать в подвал, где миллиардер скончался.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью найден мертвым в Испании.

По информации местной полиции известно, тела троих человек были найдены 19 апреля в доме курортного города Льорет-де-Мар в провинции Жирона.