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1 час назад

Mash: топ-менеджер «Лукойла» умер после антипохмельного сеанса с шаманами

Газета.Ru

Бывший топ-менеджер «Лукойла» и миллиардер Александр Субботин умер в Мытищах после антипохмельного сеанса с шаманами, сообщает Mash.

Топ-менеджер «Лукойла» умер после сеанса с шаманами
Фото: Телеграм-канал «Mash»Телеграм-канал «Mash»

По данным канала, шаман Магуа и его жена принимали клиентов в обычном частном доме и лечили клиентов нетрадиционными методами — с помощью яда жабы, духов и петушиной крови.

Субботин регулярно пользовался их услугами и обратился снова с просьбой вылечить от похмелья, но во время сеанса у него заболело сердце. Хозяин не стал не вызывать скорую, дал Субботину корвалол и уложил его спать в подвал, где миллиардер скончался.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью найден мертвым в Испании.

По информации местной полиции известно, тела троих человек были найдены 19 апреля в доме курортного города Льорет-де-Мар в провинции Жирона.

По данным СМИ, состояние Протосени оценивалось в €400 млн. Топ-менеджер проживал во Франции, а в Испанию приехал с семьей на пасхальные праздники.

Происшествия,Сергей Протосеня,Александр Субботин,Новатэк,Лукойл,
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