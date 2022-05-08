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1 час назад

Футбольный матч в Подмосковье закончился поножовщиной

Елена Прошина

Четыре человека получили ножевые ранения во время футбольного матча в Подмосковье. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

Футбольный матч в Подмосковье закончился поножовщиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, вечером 7 мая граждане Узбекистана устроили футбольный матч в Домодедово. Из-за игрового эпизода между ними возник конфликт. Он перерос в драку, во время которой один из мигрантов достал нож.

В итоге четверо игроков получили серьезные ножевые ранения. Сейчас они находятся в реанимации местной больницы.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что инцидент произошел на бульваре Строителей, недалеко от дома №5.

Ранее в центре Москвы произошла массовая драка на строительной площадке гастроквартала «Депо «Три вокзала».

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