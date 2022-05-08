Футбольный матч в Подмосковье закончился поножовщиной

Четыре человека получили ножевые ранения во время футбольного матча в Подмосковье. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.
По его данным, вечером 7 мая граждане Узбекистана устроили футбольный матч в Домодедово. Из-за игрового эпизода между ними возник конфликт. Он перерос в драку, во время которой один из мигрантов достал нож.
В итоге четверо игроков получили серьезные ножевые ранения. Сейчас они находятся в реанимации местной больницы.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что инцидент произошел на бульваре Строителей, недалеко от дома №5.
Ранее в центре Москвы произошла массовая драка на строительной площадке гастроквартала «Депо «Три вокзала».