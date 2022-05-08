У самолета на взлете отказал генератор

У самолета авиакомпании Utair на взлете отказал левый генератор. Инцидент произошел 7 мая в аэропорту Нижневартовска (ХМАО). Об этом пишет издание URA.RU со ссылкой на данные Telegram-канала Aviaincident.

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«В процессе разбега КВС В-737 доложил об отказе левого генератора. ВС зарулило на стоянку самостоятельно», - говорится в материале издания.

Ранее сообщалось, что у самолета компании «Уральские авиалинии» во время рейса из Раменского в Худжанд отказала навигационная система.

«В 11:26 (мск) в Самарской зоне ЕС ОрВД [единая система организации воздушного движения] при полете по маршруту […] экипаж самолета А-321 доложил об отказе навигационной системы. В 11:34 восстановил работу навигационной системы, решение следовать на аэродром назначения», - отмечается в сообщении.