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1 час назад

Задержанный на Байконуре британский блогер вышел на связь

Илья Родин

Британский блогер Бенджамин Рич рассказал в социальных сетях, что, после задержания на космодроме Байконур его оштрафовали на 60 фунтов стерлингов (около 5 тыс. рублей). Об этом пишет «Газета.Ru».

Задержанный на Байконуре британский блогер вышел на связь
Фото: ТАССТАСС

«Меня допрашивала российская полиция в течение нескольких часов за попытку посмотреть на «Буран» без специального разрешения, и выписали штраф в 60 фунтов стерлингов», - заявил блогер. Он отметил, что это «административное нарушение предполагает лишь штраф и совет не делать так больше».

«Московский комсомолец» добавил, что блогера задержала и, после беседы, отпустила российская полиция, в юрисдикцию которой входит Байконур.

Россиянин задержан по делу о государственной измене

По данным издания, блогер сегодня утром, 8 мая, находился в гостиничном номере. Его не арестовали, так как «отсутствие разрешения на пребывание на территории космодрома не является уголовным преступлением».

«Все полицейские были дружелюбны и после этого подвезли нас до вокзала. Был отличный день. Во всяком случае, я видел «Бураны», и они впечатляют», - рассказал Бенджамин в соцсетях.

Журналисты напомнили, что Рича Бенджамина и гражданку Белоруссии Алину Зелупу, его гида, задержали в районе площадки 112, на которой размещается космический многоразовый корабль «Буран».

Происшествия,МВД России,
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