Мэра российского города задержали после масштабного пожара

Следственные органы Омской области задержали мэра Называевска Виктора Лупиноса. Отмечается, что в городе сгорело порядка 100 строений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

Фото: соцсети соцсети

«Следственными органами СК РФ по Омской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения норм противопожарной безопасности, повлекшего масштабные пожары в г. Называевске, задержан глава города Называевска Виктор Лупинос», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что главе города «предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")».

РЕН ТВ уточнило, что задержали также начальника электрических сетей Называевского района Евгения Шаламова.

Журналисты напомнили, что в городе загорелись порядка 90 домов. Пожар «дошел до зданий с поля и охватил шесть улиц. Сгорели и постройки на участках, вроде бань и сараев».