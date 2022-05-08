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43 минуты назад

Мэра российского города задержали после пожара

Илья Родин

Следственные органы Омской области задержали мэра Называевска Виктора Лупиноса. Отмечается, что в городе сгорело порядка 100 строений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

Мэра российского города задержали после масштабного пожара
Фото: соцсетисоцсети

«Следственными органами СК РФ по Омской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения норм противопожарной безопасности, повлекшего масштабные пожары в г. Называевске, задержан глава города Называевска Виктор Лупинос», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что главе города «предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")».

РЕН ТВ уточнило, что задержали также начальника электрических сетей Называевского района Евгения Шаламова.

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Журналисты напомнили, что в городе загорелись порядка 90 домов. Пожар «дошел до зданий с поля и охватил шесть улиц. Сгорели и постройки на участках, вроде бань и сараев».

«Интерфакс» добавил, что «за медицинской помощью обратилось восемь человек с признаками отравления угарным газом, других пострадавших нет».

Происшествия,Следственный комитет,
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