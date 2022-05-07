Число жертв взрыва в отеле в Гаване превысило 30

По меньшей мере 32 человека погибли в результате взрыва в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы. Об этом сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на представителей Красного Креста в республике.

Фото: Reuters Reuters

Раннее сообщалось о 26 жертвах. Отмечается, что еще 19 человек числятся пропавшими без вести. В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция. В больницах находятся 45 пострадавших, девять из них в критическом состоянии.