Число жертв взрыва в отеле в Гаване превысило 30

По меньшей мере 32 человека погибли в результате взрыва в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы. Об этом сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на представителей Красного Креста в республике.
Раннее сообщалось о 26 жертвах. Отмечается, что еще 19 человек числятся пропавшими без вести. В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция. В больницах находятся 45 пострадавших, девять из них в критическом состоянии.
Сильный взрыв прогремел в пятницу утром в отеле "Саратога" напротив гаванского Капитолия. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования.