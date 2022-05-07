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1 час назад

Число жертв взрыва в отеле в Гаване превысило 30

ТАСС

По меньшей мере 32 человека погибли в результате взрыва в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы. Об этом сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на представителей Красного Креста в республике.

Число жертв взрыва в отеле в Гаване превысило 30
Фото: ReutersReuters

Раннее сообщалось о 26 жертвах. Отмечается, что еще 19 человек числятся пропавшими без вести. В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция. В больницах находятся 45 пострадавших, девять из них в критическом состоянии.

Сильный взрыв прогремел в пятницу утром в отеле "Саратога" напротив гаванского Капитолия. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования.

Происшествия,Международный комитет Красного Креста,
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