Альпинист пострадал при сходе лавины на горе Казбек

При восхождении группы туристов из 11 человек на гору Казбек в Северной Осетии один из альпинистов получил травму ноги. Ему на помощь выдвинулись спасатели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.
«Сегодня поступило сообщение о том, что во время восхождения на гору Казбек альпинист 1989 года рождения получил травму ноги. На данный момент пострадавший находится на высоте примерно 3 700 м. Турист совершал восхождение в составе группы из 11 человек. К месту происшествия направлена группа спасателей из семи человек», - отмечается в сообщении ведомства.
По данным МЧС, альпинисты остановились на ночевку.
«Планируется, что спасатели сегодня дойдут до Кармадонских ванн. Завтра с рассветом поисково-спасательная операция будет продолжена», - подчеркнули в пресс-службе.
«Комсомольская правда» добавила, что 7 мая 2022 года диспетчерская служба приняла сигнал бедствия от незарегистрированной группы. После схода лавины альпинисты оказались под снежными завалами на высоте в 3700 метров. Один из них сломал ногу.
Издание напомнило, что весна является лавиноопасным периодом. Поэтому экспедиции требуется регистрировать в обязательном порядке, с тем, чтобы спасатели могли контролировать весь процесс восхождения.