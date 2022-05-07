Альпинист пострадал при сходе лавины на горе Казбек

«Сегодня поступило сообщение о том, что во время восхождения на гору Казбек альпинист 1989 года рождения получил травму ноги. На данный момент пострадавший находится на высоте примерно 3 700 м. Турист совершал восхождение в составе группы из 11 человек. К месту происшествия направлена группа спасателей из семи человек», - отмечается в сообщении ведомства.