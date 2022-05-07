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41 минуту назад

Альпинист пострадал при сходе лавины на горе Казбек

Илья Родин

При восхождении группы туристов из 11 человек на гору Казбек в Северной Осетии один из альпинистов получил травму ноги. Ему на помощь выдвинулись спасатели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Альпинист пострадал при сходе лавины на горе Казбек
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня поступило сообщение о том, что во время восхождения на гору Казбек альпинист 1989 года рождения получил травму ноги. На данный момент пострадавший находится на высоте примерно 3 700 м. Турист совершал восхождение в составе группы из 11 человек. К месту происшествия направлена группа спасателей из семи человек», - отмечается в сообщении ведомства.

По данным МЧС, альпинисты остановились на ночевку.

«Планируется, что спасатели сегодня дойдут до Кармадонских ванн. Завтра с рассветом поисково-спасательная операция будет продолжена», - подчеркнули в пресс-службе.

«Комсомольская правда» добавила, что 7 мая 2022 года диспетчерская служба приняла сигнал бедствия от незарегистрированной группы. После схода лавины альпинисты оказались под снежными завалами на высоте в 3700 метров. Один из них сломал ногу.

Издание напомнило, что весна является лавиноопасным периодом. Поэтому экспедиции требуется регистрировать в обязательном порядке, с тем, чтобы спасатели могли контролировать весь процесс восхождения.

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