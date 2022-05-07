Власти Белгорода объяснили субботние «хлопки» в городе

Власти Белгорода объяснили, что сильные «хлопки», которые в субботу услышали жители города, связаны с работой ВКС России. Безопасности населения ничего не угрожает. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее рассказал о причине «хлопков» в своем Telegram-канале.

«Сообщаю по ночному инциденту. Главное. Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции. Безопасности жителей области ничего не угрожало», - рассказал губернатор.

Издание News.ru подчернуло, со ссылкой на оперативный штаб региона, что как в понедельник, 2 мая, так и в субботу, 7 мая, причиной хлопков были полеты российских военных летчиков.

Местный Telegram-канал «Белгород №1» рассказал об отношении своих журналистов к «хлопкам» и прочим событиям.