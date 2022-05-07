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1 час назад

СМИ: педагога задержали в Москве за домогательство к детям

Майк Габриелян

В столичном метро за домогательство к детям задержали обладателя звания «Учитель года России» Сергея К. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на источник.

Педагога задержали в Москве за домогательство к детям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, в апреле К. показал девочкам гениталии в вагоне метро на станции «Чистые пруды». Дети рассказали об этом родителям, которые обратились в полицию. Через неделю педагога задержали на той же ветке метро. Его арестовали, возбудив дело по статье «Развратные действия».

Официального подтверждения этой информации нет.

Известно, что К. получил звание «Учитель года» в 2015 году. Педагог также работал в международном детском центре «Артек».

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