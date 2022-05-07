Педагога задержали в Москве за домогательство к детям

В столичном метро за домогательство к детям задержали обладателя звания «Учитель года России» Сергея К. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на источник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным канала, в апреле К. показал девочкам гениталии в вагоне метро на станции «Чистые пруды». Дети рассказали об этом родителям, которые обратились в полицию. Через неделю педагога задержали на той же ветке метро. Его арестовали, возбудив дело по статье «Развратные действия».

Официального подтверждения этой информации нет.