Педагога задержали в Москве за домогательство к детям

В столичном метро за домогательство к детям задержали обладателя звания «Учитель года России» Сергея К. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на источник.
По данным канала, в апреле К. показал девочкам гениталии в вагоне метро на станции «Чистые пруды». Дети рассказали об этом родителям, которые обратились в полицию. Через неделю педагога задержали на той же ветке метро. Его арестовали, возбудив дело по статье «Развратные действия».
Официального подтверждения этой информации нет.
Известно, что К. получил звание «Учитель года» в 2015 году. Педагог также работал в международном детском центре «Артек».