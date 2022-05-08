Раскрыта мошенническая схема обмана пенсионеров

В Москве злоумышленник под предлогом участия в поимке мошенника выманил у пенсионерки более миллиона рублей. Схему обмана раскрыли в пресс-службе Главного управления МВД России по столице, передает агентство «Москва».
Аферист позвонил пенсионерке по телефону и убедил ее снять с банковского счета денежные средства. Мошенник попросил передать деньги, положив их в пакет и выбросив из окна квартиры. Материальный ущерб составил один миллион 153 тысячи 800 рублей.
Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»).
Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров. Пожилые люди интересуют аферистов чаще остальных возрастных групп. Мошенничество в их отношении может стать отягчающим обстоятельством.