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1 час назад

Раскрыта мошенническая схема обмана пенсионеров

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В Москве злоумышленник под предлогом участия в поимке мошенника выманил у пенсионерки более миллиона рублей. Схему обмана раскрыли в пресс-службе Главного управления МВД России по столице, передает агентство «Москва».

Раскрыта мошенническая схема обмана пенсионеров
Фото: UnsplashUnsplash

Аферист позвонил пенсионерке по телефону и убедил ее снять с банковского счета денежные средства. Мошенник попросил передать деньги, положив их в пакет и выбросив из окна квартиры. Материальный ущерб составил один миллион 153 тысячи 800 рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»).

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров. Пожилые люди интересуют аферистов чаще остальных возрастных групп. Мошенничество в их отношении может стать отягчающим обстоятельством.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,МВД России,Госдума,
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