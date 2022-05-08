Раскрыта мошенническая схема обмана пенсионеров

В Москве злоумышленник под предлогом участия в поимке мошенника выманил у пенсионерки более миллиона рублей. Схему обмана раскрыли в пресс-службе Главного управления МВД России по столице, передает агентство «Москва».

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Аферист позвонил пенсионерке по телефону и убедил ее снять с банковского счета денежные средства. Мошенник попросил передать деньги, положив их в пакет и выбросив из окна квартиры. Материальный ущерб составил один миллион 153 тысячи 800 рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»).