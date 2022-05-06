Саперы нашли подозрительный предмет у здания «РИА Новости» в Берлине

Саперы в Германии отделили от найденного подозрительного предмета у здания в Берлине, в котором проживают журналисты «РИА Новости», детонатор от горючего вещества.

«Саперы, работавшие у здания в Берлине, где проживают журналисты "РИА Новости", отделили на найденном подозрительном предмете детонатор от горючего вещества. Извлеченные материалы отправят на экспертизу», — приводятся в сообщении слова источника, близкого к полицейским кругам.

Ранее стало известно, что на дом журналистов «РИА Новости» было совершено нападение. Неизвестный разбил одно из окон здания бутылкой, а затем скрылся с места. Позже журналисты агентства обнаружили на территории дома подозрительную канистру, обмотанную скотчем и проводами.