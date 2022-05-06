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1 час назад

Саперы осмотрели подозрительный предмет у здания «РИА Новости» в Берлине

Елена Прошина

Саперы в Германии отделили от найденного подозрительного предмета у здания в Берлине, в котором проживают журналисты «РИА Новости», детонатор от горючего вещества.

Саперы нашли подозрительный предмет у здания «РИА Новости» в Берлине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

«Саперы, работавшие у здания в Берлине, где проживают журналисты "РИА Новости", отделили на найденном подозрительном предмете детонатор от горючего вещества. Извлеченные материалы отправят на экспертизу», — приводятся в сообщении слова источника, близкого к полицейским кругам.

Ранее стало известно, что на дом журналистов «РИА Новости» было совершено нападение. Неизвестный разбил одно из окон здания бутылкой, а затем скрылся с места. Позже журналисты агентства обнаружили на территории дома подозрительную канистру, обмотанную скотчем и проводами.

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