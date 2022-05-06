Россиянин задержан по делу о государственной измене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виталия Кривошлыка по делу о госизмене, сообщает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе суда, дело маркировано грифом «совершенно секретно». По этой причине подробности состава преступления и обвинения не разглашаются.
«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Кривошлыка Виталия Владимировича <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 5 июля», — сказал представитель суда.
Ранее Курский областной суд приговорил бывшего начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрия Борзенкова к 13 годам колонии, признав его виновным в государственной измене.
Борзенкова признали виновным по обвинению в сборе данных в целях передачи представителю иностранного государства сведений, которые составляют государственную тайну (ст. 275 УК РФ).