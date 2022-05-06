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1 час назад

В Москве задержали гражданина России по делу о государственной измене

Газета.Ru

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виталия Кривошлыка по делу о госизмене, сообщает ТАСС.

Россиянин задержан по делу о государственной измене
Фото: газета.ruгазета.ru

Как сообщили в пресс-службе суда, дело маркировано грифом «совершенно секретно». По этой причине подробности состава преступления и обвинения не разглашаются.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Кривошлыка Виталия Владимировича <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 5 июля», — сказал представитель суда.

Ранее Курский областной суд приговорил бывшего начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрия Борзенкова к 13 годам колонии, признав его виновным в государственной измене.

Борзенкова признали виновным по обвинению в сборе данных в целях передачи представителю иностранного государства сведений, которые составляют государственную тайну (ст. 275 УК РФ).

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