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8 минут назад

Пассажир самолета открыл дверь на ходу и выпрыгнул на крыло

Lenta.ruиещё 1

В США пассажир авиакомпании United Airlines во время посадки открыл на ходу аварийную дверь самолета и выпрыгнул на крыло. Об этом сообщает Business Insider.

В США пассажир самолета на ходу открыл дверь и выпрыгнул на крыло
Фото: EPAEPA

Как отмечает издание, инцидент произошел в аэропорту Чикаго. Лайнер только прибыл из Сан-Диего и катился по взлетно-посадочной полосе к зданию терминала. По словам сотрудников правоохранительных органов, один из путешественников решил не дожидаться трапа, открыл аварийную дверь и выпрыгнул на крыло, а затем на землю.

Там его арестовала полиция. Сообщается, что на работу воздушной гавани инцидент никак не повлиял, и другие пассажиры смогли без задержек покинуть лайнер.

Похожий инцидент произошел в аэропорту Майами в сентябре 2021 года. Пассажир также открыл аварийную дверь самолета, подъезжавшего к трапу, спрыгнул на крыло, а потом был задержан.

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