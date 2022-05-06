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1 час назад

Крупный пожар на рынке во Владикавказе сняли на видео

Александр Кузьмин

На рынке во Владикавказе произошел крупный пожар. По данным Telegram-канала «Подъем», опубликовавшего снятые очевидцами кадры, речь идет о торговом заведении «Викалина».

«Огнем охвачены три ангара, черный дым заполнил город. Пока информации о пострадавших и ущербе нет», – уточняет канал.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека. Медицинская помощь им оказывается на месте. Об этом сообщает РИА Новости в своем официальном Telegram-канале.

Причины и все обстоятельства случившегося выясняются.

Происшествия,Пожары,Видео,
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