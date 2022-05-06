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27 минут назад

Массовая драка произошла на стройплощадке в центре Москвы

Елена Прошина

В центре Москвы произошла массовая драка на строительной площадке гастроквартала «Депо «Три вокзала». В результате задержаны 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Массовая драка произошла в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, драка произошла на территории стройки на Новорязанской улице, дом 23, стр. 8. В отделение полиции были доставлены 12 человек. В отношении них составлены протоколы по ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ч. 1 ст. 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. В настоящее время по факту драки проводится проверка.

Ранее массовая драка произошла на строительной площадке ЖК «Сердце столицы». Инцидент произошел в начале апреля в районе Шелепихинской набережной. Более ста мигрантов устроили драку, вооружившись арматурой.

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