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51 минуту назад

Десятки иностранных туристов исчезли в Москве

Елена Прошина

Полицейские ищут в Москве пропавшую в майские праздники группу туристов из Ирака в составе 38 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Десятки иностранных туристов исчезли в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из гостиницы в Москве пропали 38 туристов, которые приехали из Ирака 30 апреля, но 1 и 2 мая они перестали выходить на связь», — приводятся в материале слова собеседника агентства.

Он отметил, что среди пропавших также есть дети. Полиция проводит проверку по факту исчезновения иракцев.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что о пропаже туристов заявила сотрудница туркомпании. С ее слов, иракцы должны были в течение недели посещать экскурсии в Москве. Но уже на следующий день после прилета туристы начали вести себя странно: отказались смотреть достопримечательности, сославшись на усталость, и пытались получить свои паспорта. Их российские гиды заранее оставили на стойке регистрации в отеле со строгим указанием не выдавать документы иракцам на руки, а передавать только гидам на период экскурсий.

После этого туристы несколькими группами покинули отель. В турфирме предполагают, что истинной целью иракцев было получение статуса беженцев в России.

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