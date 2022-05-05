Десятки иностранных туристов исчезли в Москве

Полицейские ищут в Москве пропавшую в майские праздники группу туристов из Ирака в составе 38 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Из гостиницы в Москве пропали 38 туристов, которые приехали из Ирака 30 апреля, но 1 и 2 мая они перестали выходить на связь», — приводятся в материале слова собеседника агентства.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что о пропаже туристов заявила сотрудница туркомпании. С ее слов, иракцы должны были в течение недели посещать экскурсии в Москве. Но уже на следующий день после прилета туристы начали вести себя странно: отказались смотреть достопримечательности, сославшись на усталость, и пытались получить свои паспорта. Их российские гиды заранее оставили на стойке регистрации в отеле со строгим указанием не выдавать документы иракцам на руки, а передавать только гидам на период экскурсий.