В Москве ребенок выпал из окна 12 этажа

Сотрудники прокуратуры Москвы взяли на контроль расследование обстоятельств гибели девочки 2019 года рождения из окна квартиры жилого дома, расположенной на 12 этаже. Инцидент произошел 7 мая в столичном районе Люблино. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. По предварительным данным, маленькая девочка на непродолжительное время осталась без присмотра матери, которая в это время находилась в квартире дома по улице Ставропольская. Ребенок скончался на месте происшествия. На месте инцидента находится заместитель межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.

С наступлением теплой погоды сообщения о падении детей из окон происходят все чаще – взрослые открывают окна для проветривания квартиры и не всегда могут уследить за детьми. Ранее в Ногинске произошла похожая ситуация – там 2 мая из окна квартиры на 6 этаже выпали два мальчика. Один ребенок выпал из окна и приземлился на клумбу, а второго заметили и успели поймать прохожие. Инцидент произошел в тот момент, когда отец вышел в магазин.