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23 минуты назад

В Люблино маленькая девочка выпала из окна 12 этажа

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Сотрудники прокуратуры Москвы взяли на контроль расследование обстоятельств гибели девочки 2019 года рождения из окна квартиры жилого дома, расположенной на 12 этаже. Инцидент произошел 7 мая в столичном районе Люблино. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. По предварительным данным, маленькая девочка на непродолжительное время осталась без присмотра матери, которая в это время находилась в квартире дома по улице Ставропольская. Ребенок скончался на месте происшествия. На месте инцидента находится заместитель межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.

В Москве ребенок выпал из окна 12 этажа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Могла ожидать от кого угодно, но не от нее»: соседи о выпавшей из окна с детьми москвичке

С наступлением теплой погоды сообщения о падении детей из окон происходят все чаще – взрослые открывают окна для проветривания квартиры и не всегда могут уследить за детьми. Ранее в Ногинске произошла похожая ситуация – там 2 мая из окна квартиры на 6 этаже выпали два мальчика. Один ребенок выпал из окна и приземлился на клумбу, а второго заметили и успели поймать прохожие. Инцидент произошел в тот момент, когда отец вышел в магазин.

«Со слов папы, перед уходом в магазин он закрыл все окна, малыши открыли окно сами. Видимо, ждали папу. Запоров на окнах не было. Я прошу всех быть осторожными! Если в вашем доме есть ребенок, не оставляйте окна и балконные двери открытыми. Используйте только режим проветривания! Установите специальные запоры для окон! И помните: москитная сетка не спасет малыша от падения из окна», — отмечала Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Происшествия,Ксения Мишонова,
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