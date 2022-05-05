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40 минут назад

Приморец поджег состав с древесиной и снял его на видео

Александр Кузьмин

В Приморье местный житель поджег товарный состав с древесиной и снял горящий поезд на видео. Об этом сообщает Управление МВД России по приморскому краю, опубликовавшее соответствующую запись.

«Это я поджег состав. Он едет еще, полыхает», – слышны комментарии виновника происшествия за кадром.

Инцидент произошел в городе Спасск-Дальний. Молодой человек решил отомстить составителю вагонов, который повздорил с его товарищем. Не придумав ничего лучше, как поджечь состав с лесоматериалами. В результате действий мстительного россиянина пострадали 60 кубометров березы.

«Предварительно установлено, что злоумышленник, используя зажигалку, поджег вагон с древесиной с двух сторон. Отойдя на расстояние около 15 метров, подозреваемый стал снимать все происходящее на камеру мобильного телефона. Видеозапись приморец сопровождал комментариями, подтверждающими, что вагон с древесиной поджег он. В настоящее время устанавливается причиненный ущерб. Проводятся необходимые исследования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении гражданина, подозреваемого в совершении преступления», – говорится в сообщении ведомства.

Происшествия,Пожары,Криминал,Видео,МВД России,
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