«Предварительно установлено, что злоумышленник, используя зажигалку, поджег вагон с древесиной с двух сторон. Отойдя на расстояние около 15 метров, подозреваемый стал снимать все происходящее на камеру мобильного телефона. Видеозапись приморец сопровождал комментариями, подтверждающими, что вагон с древесиной поджег он. В настоящее время устанавливается причиненный ущерб. Проводятся необходимые исследования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении гражданина, подозреваемого в совершении преступления», – говорится в сообщении ведомства.