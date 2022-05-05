Трамвай пустили по закатанным в асфальт рельсам в Ростове-на-Дону. Видео

«Там было принято решение привести в порядок межрельсовое пространство. Вышли дорожники, положили туда асфальт. Это был первый рейс. Водитель просто подъехала и решила посмотреть, что там. Подняли на ровном месте бучу. Всё рабочее, всё едет, никакого коллапса нет», - рассказали в администрации города.

При этом в соцсетях опубликовали фото, на котором рельсы еле видны под слоем крошки. Местные жители уверяют, что это не первый такой случай, по словам комментаторов, в другом районе трамвай как-то послали прорезать асфальт, однако тот не смог проехать и завалился на бок.