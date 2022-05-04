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41 минуту назад

Стало известно, что может грозить актеру Задорожному за избиение кота

Елена Прошина

Против актера Дмитрия Задорожного, избившего кота, могут возбудить уголовное дело. Такое мнение в беседе с «Москвой 24» высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Стало известно, что может грозить актеру Задорожному за избиение кота
Фото: кадр из видеокадр из видео

Он отметил, что уже направил запрос в полицию. По мнению Бурматова, дело подпадает под 245 статью Уголовного кодекса России «Жестокое обращение с животными».

«Дело за полицией», — добавил он.

При этом юрист Елена Пономарева заявила, что актеру вряд ли грозит уголовная ответственность.

«Для возбуждения уголовного дела у кота должны быть последствия. Либо он должен был погибнуть, либо у него должны были быть увечья», – пояснила она.

Также она порекомендовала Задорожному написать заявление в полицию с просьбой провести проверку в отношении людей, угрожающих его семье, но предупредила, что они скорее всего не понесут уголовной ответственности.

Ранее в интернете появилось видео, на котором актер избивал кота возле одного из домов, расположенных на проспекте Мельника в подмосковных Химках. Жильцы здания обратились в полицию. Там установили, что мужчина нанес множественные удары ногами по телу животного, а затем с силой ударил его о землю. Многие пользователи интернета осудили действия Задорожного.

Позже он записал видеообращение, в котором он признал свою вину, отметив, что кот сошел с ума и напал на него. Актер добавил, что он пытался загнать животное домой и после нескольких попыток ему это удалось, а затем он просидел до утра в переноске все в том же «бешеном состоянии». По словам Задорожного, ветеринарное обследование не выявило у кота никаких серьезных травм, но ему и его семье начали поступать угрозы от незнакомых людей.

Затем стало известно, что животное забрала к себе девушка-волонтер, которая утверждает, что он все же пострадал. Она подчеркнула, что у кота ушибы внутренних органов и гематома легкого.

Происшествия,Дмитрий Задорожный,Елена Пономарева,Владимир Бурматов,Госдума,
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