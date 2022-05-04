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27 минут назад

Гадалка выманила у мужчины 240 тысяч рублей за «снятие порчи»

Вечерняя Москва

Мужчина лишился крупной суммы денег, думая, что он проклят. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Гадалка выманила у мужчины 240 тысяч рублей за «снятие порчи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, 60-летний житель Подмосковья перевел 240 тысяч рублей «гадалке», которая пообещала снять с него порчу. Вскоре мужчина понял, что мошенница его обманула и обратился полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых.

15 апреля жертвой подобной аферы стала жительница Чувашии, которая увидела сеансы онлайн-гадания на картах Таро и обратилась к предсказательнице за личной консультацией. В итоге провидица выманила у потерпевшей 900 тысяч рублей и больше не выходила на связь.

А в начале апреля стало известно о криминальной схеме лжегадалки из Тюмени. Злоумышленница запугивала пожилых женщин порчей, снять которую предлагала за деньги. Если жертвы соглашались, подозреваемая убеждала их впустить ее домой, чтобы провести обряд и избавить жилище от плохой энергетики. Для церемонии ей были необходимы все деньги и золотые украшения в квартире. Уходя, она забирала «реквизит» с собой.

Происшествия,МВД России,
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