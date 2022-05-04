Уборщица обокрала сына известного винного магната в Москве

Уборщица сына известного бизнесмена и владельца нескольких крупных российских компаний, в том числе по производству вина, Дмитрия Сырых Никиты, проживающего в квартире в московском жилом комплексе «Каменный цветок», регулярно крала у него из сейфа деньги. Мужчина подал на нее заявление в полицию. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

«Поступило заявление от 27-летнего гражданина о том, что из сейфа похищены деньги. Заявитель предоставил видео с камер наблюдения, на которых видно, как к сейфу подходит 55-летняя гражданка, открывает его ключом, пересчитывает денежные средства и прячет часть купюр себе в нижнее белье, после чего продолжает уборку. Сумма ущерба 735 209 рублей», — приводятся в материале слова источника.

Также Никита рассказал полицейским, что пропажу денег заметил недавно. Суммы исчезали из закрытого сейфа в одной из комнат. Ключ от него он хранил отдельно в гардеробной о чем никому не сообщал, а кроме него в квартиру был вхож только один человек — 55-летняя уборщица. Но поймать ее за кражей сыну бизнесмена не удавалось, поэтому он принял решение установить в комнате с сейфом камеру, с записью с которой потом и отправился в полицию.