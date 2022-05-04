«Токсичный смог»: россиян предупредили об угрозе торфяных пожаров

Россия в течение двух недель справится с весенними природными пожарами, однако горящие торфяники могут летом окутать дымом крупные города, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель противопожарной программы «Гринпис» в РФ Григорий Куксин.

Ранее в среду Авиалесоохрана сообщила о ликвидации за сутки 137 лесных пожаров на площади более 15 тысяч га. При этом самые крупные пожары зафиксированы в Курганской области.

«Весной в основном горят не леса, основные площади сейчас – это горение травы. 100% пожаров возникает из-за людей, поджигающих траву, никаких других причин практически нет. Сейчас ситуация начинает выправляться в связи с тем, что растет зеленая трава. Конечно, и пожарные с лесниками работают, спасают населенные пункты, но не везде это получается. Уже много населенных пунктов пострадало, много сгорело дачных массивов. Однако из весеннего эпизода с горением травы, я надеюсь, мы в течение недели-двух выйдем», - сказал Куксин.

По его словам, главная проблема сейчас - торфяники, дымы от которых летом могут накрыть Тюмень и другие крупные города.

«К сожалению, много мест, где огонь прошел по территории торфяников. Это приводит к тому, что весной начинает гореть торф. Например, в Свердловской области вокруг Екатеринбурга торфяные пожары тушат практически ежедневно, к северу от Тюмени огромные болота, на которых люди подожгли траву. Если сейчас не потушить очаги, то к лету возможно задымление города, потому что площадь болота значительно превышает площадь Тюмени. И таких мест довольно много. Это Новосибирская область. Смоленская, Калининградская, Новгородская», - рассказал эколог.

При этом Куксин назвал и Москву в числе регионов, находящихся в зоне особого внимания.

«В зоне особого внимания должны оказаться "необычные" регионы, которые раньше не так часто горели по торфу – это Свердловская, Тюменская, Новосибирская области, ну и традиционно регионы, где торф более массово добывался, в том числе вокруг Москвы. И, конечно, летом мы опасаемся задымлений, связанных с крупными лесными пожарами, но это только предстоит, часть пожаров добавится от гроз, которых тоже становится больше. Но это летняя история, а сейчас надо затушить траву и все торфяные пожары - они только возникают и их пока можно потушить», - подчеркнул руководитель противопожарной программы «Гринпис».

Он также объяснил, чем весенний смог отличается от летнего.

«Смог уже сейчас был в некоторых городах и на трассах. И в Курганской области, и в Омской, и в Амурской дым приходит в города. Просто весной он не приходит в города надолго, горит в основном трава, иногда огонь заходит в лес, но это не затяжные крупные пожары, а множество быстрых и скоротечных. А летние пожары, которые нам еще предстоят, будут давать длительное задымление. При этом торфяной дым гораздо более токсичный», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Природные пожары уничтожили 70 строений и 15 жилых домов на территории России за 10 дней, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"С 24 апреля на территории РФ от природных пожаров огнем уничтожено 15 жилых домов и 70 строений", - сказал собеседник агентства.

Наибольшее число сгоревших строений приходится на Курганскую область. Там из-за природных пожаров введен режим ЧС.

Сейчас общая площадь природных пожаров составляет 35 тыс. га. При этом количество выявленных из космоса термоточек в 3,5 раза меньше, чем было в это же время в прошлом году.

По статистике девять из десяти пожаров в России происходят по вине человека, заявил руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин. В разговоре с «Лентой.ру» он дал неутешительный прогноз по пожарной обстановке в летний период 2022 года.

Весенние пожары

2 мая в Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за сложной пожарной обстановки в трех населенных пунктах. Огонь распространился на территорию общей площадью в 250 гектаров.

«У нас в стране есть два основных пика пожарной опасности — весна и лето. Сейчас мы находимся в весеннем пике, а точнее на выходе из него. Есть еще много проблемных мест в регионах, но в масштабах страны самый пик мы прошли», — заявил Куксин.

По словам эксперта, в весенний период преобладает горение травы, которое происходит не из-за природных или погодных условий, а из-за того, что люди поджигают ее в ходе сельскохозяйственных практик.

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Пожаров этой весной произошли по вине человека

Куксин сообщил, что весенние показатели в 2022 году немного лучше средних многолетних значений, однако в отдельных регионах пожарная обстановка была сложной.

«В некоторые недели ситуация была очень острая, особенно в Омской области, Тюмени и Кургане. Но в среднем весну мы проходим более-менее терпимо. В том числе помогла погода, потому что в европейской части России в этом году очень поздняя весна», — сказал специалист.

Летний прогноз

Вторая волна пожаров идет с июля по август. В этот период преобладают уже лесные пожары, на которые обращают большое внимание из-за задымления, приходящего в города, а также значительных потерь, сообщил представитель Greenpeace России.

«В летний период скорее всего количество и площадь пожаров будут больше обычного. Это связано и с изменениями климата, и с тем, что у нас хроническое недофинансирование лесной охраны, и с очень большой площадью неохраняемых лесов», — дал свой прогноз Куксин.

Если горит неохраняемая территория, то пожары всегда становятся крупными. Пока они не придут к населенным пунктам, тушить их никто не будет



Григорий Куксин

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России

Специалист напомнил еще о нескольких проблемах — торфяники и сжигание порубочных остатков на вырубках. Он уверен, что в этом году торфяные пожары будут в Тюмени и в Екатеринбурге, а сжигание порубочных остатков на вырубках является одной из главных причин пожаров в летний период.

«Очень многие пожары летом будут связаны с местами подготовки древесины. По стране у нас девять из десяти пожаров возникают по вине людей. Только десять процентов примерно придется на грозы. Но абсолютное большинство пожаров будет по вине человека», — сказал Куксин.

Этот год ожидается тяжелым и по погодным условиям, и по экономической ситуации. Большого оптимизма ни у кого нет, заявил эксперт.

Пока много в наших руках — еще не сгорели, еще готовимся к этому



Григорий Куксин

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России

28 апреля МЧС заявило о введении режима ЧС в Курганской области из-за пожаров. Уточнялось, что проводилась эвакуация населенных пунктов Просвет и Новый Просвет, поселка Чистопрудный и деревни Чернавское.

Режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах России в связи с природными пожарами, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"На текущий момент в 42 субъектах введен особый противопожарный режим, в трех регионах - режим ЧС. Действуют 62 очага природных пожаров, угрозы населенным пунктам нет", - сказали в ведомстве.

В МЧС подтвердили, что за 10 дней на территории России от природных пожаров сгорело 70 строений, включая 15 жилых домов. Наиболее сложная обстановка складывается в Хакасии, Красноярском крае и Курганской области, где на тушении применяется авиация МЧС России, в том числе самолет-амфибия Бе-200ЧС.

Превышение концентрации вредных веществ зафиксированы в воздухе в селе Знаменка и на территории санатория "Сосновый бор" в Минусинском районе Красноярского края, где 2 мая лесной пожар начался и затем был локализован на площади 500 га. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

"По результатам лабораторных исследований, проведенных сегодня в селе Знаменка, установлено превышение максимально-разовых концентраций по оксиду углерода в 1,4 раза. Также превышение по оксиду углерода в 1,2 раза зафиксировано на территории санатория "Сосновый бор", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в воздухе Красноярска превышений гигиенических нормативов в воздухе не выявлено.

Ранее ТАСС сообщал, что в связи пожаром в Минусинском районе 2 мая существовала угроза распространения огня на село Знаменка и еще три населенных пункта, которая позже была снята. Из-за угрозы задымления была временно приостановлена работа санатория "Сосновый бор".

В Минусинском районе Красноярского края в связи пожаром площадью 250 га вблизи населенных пунктов был введен режим ЧС. Житель села Знаменка Андрей Фоменко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что из-за быстро распространяющегося огня люди собирали вещи и готовились к эвакуации.

«Минимальное расстояние, где-то около километра от нас было. Люди, конечно, на чемоданах сидели. Школьные автобусы с района нагнали к зданию сельского совета, в случае эвакуации всех отправили бы в с. Селиваниха. У многих около домов стояли машины с открытыми багажниками, там люди сидели, собирали документы, вещи, сумки уже лежат в багажниках и так далее. Боялись, конечно, потому что ветер менял направление периодически в нашу сторону», — сказал он.

По словам Фоменко, в Знаменке несколько минут стоял смог, людям было нечем дышать.

«У нас здесь сильно задымление было, дышать было нечем, пепел и так далее. Несколько минут стоял смог. Конечно, там прям оранжевое небо было, но потом задувало, ветер прямо очень сильный был», — заключил он.

В Минусинском районе вводили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вблизи трех населенных пунктов. Как сообщили власти региона, ситуацию осложняли сильные порывы ветра. На борьбу с огнем были мобилизованы все силы и ресурсы МЧС, Лесопожарного центра, полиции, добровольцев, муниципалитетов, также работал вертолет Ми-8 МЧС России, и был привлечен борт Бе-200 ЧС из Красноярска. Позже в официальном Telegram-канале краевого главка МЧС появилось сообщение, что угроза распространения огня была снята.

Россиянам спрогнозировали сложную пожарную обстановку в майские праздники. По данным МЧС России, практически во всех федеральных округах России, за исключением Центрального, рост возгораний в этот период обычно увеличивается почти на 30 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя МЧС, в майские праздники по статистике число пожаров возрастает до 30 процентов, поскольку дачники возобновляют работы, наводят порядок на своих участках и готовятся к посевной.

«Большая часть пожаров — это загорания сухой травы, неубранного мусора, лесной подстилки. Основная причина — человеческая беспечность, халатное отношение к вопросам безопасности», — пояснил представитель ведомства.

Он отметил, что при сжигании сухой растительности и мусора огонь может выйти из-под контроля и привести к печальным последствиям. Органы проводят проверки объектов и дачных участков, а также инструктажи среди населения. Представитель ведомства сообщил, что эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей и сохранности их имущества. «Но любая пропаганда будет эффективной, если каждый человек подумает о безопасности и себя, и окружающих, если поймет, что именно от него зависит безопасность окружающих», — резюмировали в МЧС.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания по статье Уголовного кодекса РФ в части уничтожения или повреждения лесов — до 500 тысяч рублей штрафа или лишение свободы до четырех лет. Планерное заседание состоялось во вторник, 25 января.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности наступит в случае причинения значительного ущерба, превышающего 10 тысяч рублей, говорится в пояснительной записке, сообщает РИА Новости.

— За указанное деяние предусматривается повышение санкции, установив наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, — говорится в тексте документа.

На тушение лесных пожаров лесопожарный центр «Север» получит дополнительно 0,5 млрд рублей, чтобы бойцы-десантники начинали борьбу с огнем, не дожидаясь оформления контракта с регионом для их привлечения. Новая норма подготовлена Минприроды.

Как пишет «Российская газета» по ссылкой на Рослесхоз, сейчас оформление необходимых бумаг для привлечения парашютно-десантной службы «Авиалесоохраны» может затянуться на месяц.

В это время огонь распространяется в лесу. Сначала главе региона нужно направить письменный запрос на привлечение дополнительных сил к тушению, затем его рассмотрит федеральный штаб или специальная комиссия Рослесхоза. Только после этого начинается оформление контракта.

Пожарные отправляются на борьбу со стихией, только когда документ подписан.

Как пишет издание, за те недели, пока идет бумажная волокита, масштаб лесных пожаров увеличивается многократно.

Согласно законопроекту, сроки привлечения резерва «Авиалесоохраны» и специально созданного центра «Север», действующего в Сибири, в том числе и на Байкале и на Дальнем Востоке, сократятся минимум втрое.