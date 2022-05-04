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52 минуты назад

Гражданин Турции зарезал мужчину на глазах у прохожих в Подмосковье

Елена Прошина

В подмосковном Дзержинском гражданин Турции заколол ножом мужчину на глазах у прохожих.

Гражданин Турции зарезал мужчину на глазах у прохожих в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом 112, видно, как на улице один мужчина набросился с ножом на другого и нанес ему несколько ударов в грудь. При этом помешать нападению пытались оказавшиеся поблизости прохожие.

По информации 112, спасти раненого не удалось. 37-летний Сергей Корниенко скончался в больнице от потери крови. Подозреваемый в убийстве – 46-летний гражданин Турции Сав Джемал. Ему удалось скрыться с места преступления.

Полиция ведет поиски преступника, а также устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

24 апреля в кафе в центре Москвы убили 23-летнего хоккеиста Романа Дидуру. У молодого человека произошел конфликт с сотрудником заведения, в ходе которого тот нанес ему смертельный удар ножом в грудь.

Происшествия,Сергей Корниенко,
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