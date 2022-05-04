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1 час назад

Называвший себя президентом СССР осужден на восемь лет за экстремизм

Lenta.ruиещё 5

Зеленоградский суд Москвы вынес приговор бывшему стоматологу Сергею Тараскину, который объявил себя «врио президента СССР». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Объявивший себя президентом СССР дантист осужден на восемь лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина признан виновным в создании экстремистской организации, предусмотренной статьей 282.2 УК РФ. Суд дал ему восемь лет лишения свободы общего режима. В срок будет зачтено время, проведенное осужденным под домашним арестом. Меру пресечения ему была избрана в ноябре 2020 года.

По данным следствия, Тараскин объявил себя «врио президента СССР», заявив, что конституция России недействительна. У него появились последователи, для которых в соцсетях он публиковал «указы о возрождении КГБ и СМЕРШ». В 2018 году сотрудники ФСБ провели в квартире Тараскина обыски и изъяли экстремистские аудио- и видеоматериалы о деятельности созданной им организации «СССР» (признана экстремистской, запрещена на территории России), устав и печати.

Происшествия,Сергей Тараскин,ФСБ,
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