Объявивший себя президентом СССР дантист осужден на восемь лет

Мужчина признан виновным в создании экстремистской организации, предусмотренной статьей 282.2 УК РФ. Суд дал ему восемь лет лишения свободы общего режима. В срок будет зачтено время, проведенное осужденным под домашним арестом. Меру пресечения ему была избрана в ноябре 2020 года.

По данным следствия, Тараскин объявил себя «врио президента СССР», заявив, что конституция России недействительна. У него появились последователи, для которых в соцсетях он публиковал «указы о возрождении КГБ и СМЕРШ». В 2018 году сотрудники ФСБ провели в квартире Тараскина обыски и изъяли экстремистские аудио- и видеоматериалы о деятельности созданной им организации «СССР» (признана экстремистской, запрещена на территории России), устав и печати.