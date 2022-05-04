Сооснователь «Кулинарной лавки братьев Караваевых» найден мертвым в Москве

Сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Тело 45-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он совершил самоубийство.
Предсмертной записки не обнаружено. Жена Лякишева сообщила, что в последнее время он злоупотреблял алкоголем.
Владимир Лякишев занимал должность совладельца «Кулинарной лавки братьев Караваевых» до 2019 года. После этого он занимался ресторанным бизнесом. В феврале им была зарегистрирована новая компания.
Ранее сообщалось, что в Москве расследуют гибель 36-летнего мужчины, который подозревался в изнасиловании. Инцидент произошел вечером 3 мая в Северном Чертаново на юге Москвы. Тело мужчины было найдено возле одного из домов. Согласно предварительным данным, отправленный под домашний арест подозреваемый в изнасиловании покончил жизнь самоубийством. По факту инцидента уже начато расследование.