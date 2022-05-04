Сооснователь «Кулинарной лавки братьев Караваевых» найден мертвым в Москве

Сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Тело 45-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Предсмертной записки не обнаружено. Жена Лякишева сообщила, что в последнее время он злоупотреблял алкоголем.

Владимир Лякишев занимал должность совладельца «Кулинарной лавки братьев Караваевых» до 2019 года. После этого он занимался ресторанным бизнесом. В феврале им была зарегистрирована новая компания.