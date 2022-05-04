Мошенники обманули балерину Большого театра на 1 млн рублей

Телефонные мошенники обманули балерину Большого театра Татьяну Осипову на сумму в более чем 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Неизвестные позвонили 23-летней Осиповой и представились сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов. На протяжении 7 часов злоумышленники звонили балерине и в итоге убедили ее, что в результате утечки данных на нее якобы незаконно хотят оформить кредит на крупную сумму.
Чтобы нежелательный кредит не был оформлен, неизвестные попросили девушку подать заявку на получение другого кредита. После этого ей необходимо было обналичить деньги и перевести их на якобы «безопасный» счет. В результате этого, Осипова перевела мошенникам более 1 млн рублей. Теперь обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.
Ранее зампред комиссии Госдумы Федерального собрания РФ по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева сообщила, что в весеннюю сессию планируется внести в Госдуму законопроект, который предполагает ужесточение наказания за мошеннические действия против пенсионеров. Это связано с участившими в последнее время случаями преступлений в отношении пожилых людей.