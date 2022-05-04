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16 минут назад

Российского экс-министра посадили за крупную взятку

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Бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева приговорили к 4 годам колонии строгого режима за взятку более чем в 5 млн рублей. Об этом рассказала «Лента.ру» со ссылкой на сообщение регионального Следственного комитета. Обвинение доказало, что экс-чиновник давал подряды на исполнение работ для дорожно-строительных управлений края компании, от которой и получил незаконное вознаграждение.

Экс-министра транспорта на Алтае посадили за крупную взятку
Фото: PexelsPexels

По версии следствия, Дементьев в августе и декабре 2020 года частями получил от бизнесменов взятку на общую сумму более 5,2 млн рублей.

На стадии расследования бывший министр признал свою вину. Суд арестовал его имущество в объёме 8,6 млн рублей, а также €7300 и $4900.

Помимо тюремного срока, суд оштрафовал Александра Дементьева на 5,23 млн рублей. Ему также запретили в течение 3 лет занимать должности в исполнительных органах государственной власти.

Ранее стало известно о дате приговора бывшему полковнику — миллиардеру Захарченко за взятки. Пресненский суд Москвы назначил оглашение вердикта на 17 мая. На заседании 27 апреля прокуратура попросила приговорить бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 17 годам лишения свободы за взяточничество.

После вынесения основного приговора в 2019 году в деле обнаружились новые подробности, и теперь экс-начальнику отдела по борьбе с коррупцией хотят продлить срок заключения, а также выписать штраф в размере 500 млн рублей.

Происшествия,Дмитрий Захарченко,Александр Дементьев,
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