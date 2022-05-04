Суд конфисковал имущество строившего резиденцию Путина миллиардера

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества главы холдинга «Форум», миллиардера Дмитрия Михальченко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Надзорное ведомство указало, что бизнесмен, пользуясь связями с сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО), имел возможность получать бюджетные средства в рамках госконтрактов с целью «обогащения себя» и подконтрольных ему людей. В общей сложности, суд конфисковал имущество и активы почти на четыре миллиарда рублей.

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1 марта в Никулинский суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры об изъятии активов у фигурантов дела о хищениях при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево, в том числе у Михальченко. По версии следствия, обвиняемые похитили более 1,3 миллиарда рублей при реализации контрактов, заключенных в 2012 году ФСО и «Атэкс» с группой субподрядчиков. При строительстве в президентской резиденции дома приемов, гостиницы со спортивным залом, комендатуры, гаража и прочих объектов инфраструктуры использовались дешевые материалы вместо предусмотренных контрактом дорогих. Этот же суд 10 февраля удовлетворил иск ФСО о взыскании похищенной суммы с фигурантов дела.