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47 минут назад

Российский депутат избил пенсионера ради мести бывшей жене

Lenta.ru

Депутат от ЛДПР городского совета Благовещенска в Республике Башкортостан Арсений Камалов избил пенсионера в Уфе, чтобы отомстить бывшей жене. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Российский депутат избил пенсионера
Фото:  Telegram-канал «Mash» Telegram-канал «Mash»

По информации издания, мужчина регулярно избивал жену, что привело к разводу. Впоследствии бывшие супруги судились за права на опеку над ребенком. В результате суд постановил, что дочь Камалова останется с матерью, проживающей с родителями.

Депутат из Башкирии угрожал родителям бывшей жены поджогом их квартиры и машины. После этого он силой забрал ребенка, однако впоследствии вернул его. Когда отец женщины вышел встретить девочку, Камалов нанес ему удары в лицо, а также ногами по голове. Пострадавшего госпитализировали. Позже российский политик также избил местного журналиста, который снимал репортаж о происшествии. Пострадавшие обратились в полицию.

В январе сообщалось, что в Челябинской области предприниматель и экс-депутат горсовета избил деревянной ложкой мэра города Куса Алексея Чистякова. Накануне нападения бизнесмен высказывал недовольство тем, как убирается снег в городе.

Происшествия,Алексей Чистяков,ЛДПР,
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