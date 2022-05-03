Российский депутат избил пенсионера

Депутат от ЛДПР городского совета Благовещенска в Республике Башкортостан Арсений Камалов избил пенсионера в Уфе, чтобы отомстить бывшей жене. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Telegram-канал «Mash» Telegram-канал «Mash»

По информации издания, мужчина регулярно избивал жену, что привело к разводу. Впоследствии бывшие супруги судились за права на опеку над ребенком. В результате суд постановил, что дочь Камалова останется с матерью, проживающей с родителями.

Депутат из Башкирии угрожал родителям бывшей жены поджогом их квартиры и машины. После этого он силой забрал ребенка, однако впоследствии вернул его. Когда отец женщины вышел встретить девочку, Камалов нанес ему удары в лицо, а также ногами по голове. Пострадавшего госпитализировали. Позже российский политик также избил местного журналиста, который снимал репортаж о происшествии. Пострадавшие обратились в полицию.