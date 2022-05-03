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45 минут назад

Воробьев сообщил о "большом пожаре" в Мытищах

Илья Родин

В результате пожара в девятиэтажном доме в подмосковных Мытищах погибли три человека, еще 15 отравились угарным газом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.

«По предварительным данным, три человека погибли, один - с тяжелыми травмами и 15 человек - с отравлением угарным газом. Всем оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор Московской области Андрей Воробьев оперативно сообщил о происшествии в своем Telegram-канале.

«Большой пожар в Мытищах, загорелся девятиэтажный дом. Сейчас идет локализация пожара, на месте работают специальные службы. К сожалению, есть погибшие и раненые – в том числе с тяжелыми травмами», - написал губернатор.

Кроме того, он взял под свой контроль ситуацию с пожаром.

«Губернатор Московской области взял на личный контроль ситуацию с пожаром в 9-этажном доме в Мытищах. Андрей Воробьев поручил главе городского округа Юлии Купецкой оказать необходимую помощь эвакуированным жильцам», - подчеркнули в областной пресс-службе.

Подмосковная прокуратура начала проверку по факту пожара.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства. Также прокуратура контролирует соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме», - подчеркнули в ведомстве.

Происшествия,Видео,Андрей Воробьев,Правительство московской области,
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