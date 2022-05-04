В Ингушетии задержаны два брата, подозреваемые в двойном убийстве

В Ингушетии задержали подозреваемых в двойном убийстве. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

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К преступлению причастны два брата, один из них сам явился в полицию с повинной, а второго задержали оперативники. Они дают признательные показания, идет поиск их отца, которого также подозревают в соучастии.

По данным республиканского управления Следственного комитета России, вечером 30 апреля на окраине села Мужичи Сунженского района Ингушетии в русле реки Асса были обнаружены тела местных жителей 35 и 36 лет с огнестрельными ранениями. Погибшие — братья из тейпа Далиевых. Возбуждено дело об убийстве.