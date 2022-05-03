Двое малолетних детей двух и четырёх лет выпали из окна шестого этажа многоэтажного дома в Ногинске . Видео появилось в telegram-канале «Москва 24».

Происшествие случилось в доме на улице Дмитрия Михайлова. По предварительным данным, мать детей в этот момент была на работе, а отец вышел в магазин. Два оставшиеся без присмотра брата забрались на комод, залезли на подоконник и вылезли в окно. Младший ребёнок упал на клумбу, он получил сотрясение мозга. Старшего сумели поймать проходившие мимо прохожие.