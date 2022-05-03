В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
32 минуты назад

В центре Белгорода был слышен взрыв

Газета.Ru

Громкий хлопок, по звуку напоминающих звук взрыва средней силы, был слышен в центре Белгорода. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий.

В центре Белгорода прозвучал взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сразу после громкого хлопка в небе над городом на улицах сработали автомобильные сигнализации", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в небе не видно следов работы систем противовоздушной обороны. В ночь на понедельник жители Белгорода также проснулись от взрывов. Многие выложили в соцсети видео вспышек в небе и звуки хлопков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о ночном инциденте, а позже уточнил, что горожанам ничего не угрожает, и произошедшее не было атакой авиации ВСУ. По его словам, российская военная авиация выполняла задачи в рамках специальной военной операции. Кто-то за ночь насчитал пять-шесть взрывов.

11 апреля в граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области и на севере полуострова Крым был введен высокий уровень террористической опасности. Такой же режим будет действовать на территории нескольких районов Краснодарского края.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители