В центре Белгорода прозвучал взрыв

Громкий хлопок, по звуку напоминающих звук взрыва средней силы, был слышен в центре Белгорода. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий.

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"Сразу после громкого хлопка в небе над городом на улицах сработали автомобильные сигнализации", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в небе не видно следов работы систем противовоздушной обороны. В ночь на понедельник жители Белгорода также проснулись от взрывов. Многие выложили в соцсети видео вспышек в небе и звуки хлопков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о ночном инциденте, а позже уточнил, что горожанам ничего не угрожает, и произошедшее не было атакой авиации ВСУ. По его словам, российская военная авиация выполняла задачи в рамках специальной военной операции. Кто-то за ночь насчитал пять-шесть взрывов.