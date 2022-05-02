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46 минут назад

В Подмосковье двое детей выпали из окна шестого этажа

Ura.Ru

Двое детей выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске. Момент падения одно ребенка попало на видео.

Двое детей выпали из окна шестого этажа в Подмосковье
Фото: ura.ruura.ru

На видеозаписи видно, как один из детей висит на карнизе шестого этажа. Снизу раздаются крики неравнодушных граждан, которые просят ребенка подтянуться и забраться внутрь квартиры. Однако мальчику не хватает сил и он срывается на землю.

Инцидент произошел в одном из домов города Ногинска на улице Дмитрия Михайлова. Из окна шестого этажа выпали два брата — четырех и двух лет. У старшего зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб брюшной полости. У младшего выявлено сотрясение головного мозга. Родители выпавших из окна детей на учете не состоят, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свои источники.

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