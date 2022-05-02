Двое детей выпали из окна шестого этажа в Подмосковье

На видеозаписи видно, как один из детей висит на карнизе шестого этажа. Снизу раздаются крики неравнодушных граждан, которые просят ребенка подтянуться и забраться внутрь квартиры. Однако мальчику не хватает сил и он срывается на землю.

Инцидент произошел в одном из домов города Ногинска на улице Дмитрия Михайлова. Из окна шестого этажа выпали два брата — четырех и двух лет. У старшего зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб брюшной полости. У младшего выявлено сотрясение головного мозга. Родители выпавших из окна детей на учете не состоят, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свои источники.