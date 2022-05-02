В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
32 минуты назад

У мужчины похитили 16 миллионов рублей при попытке обменять их на доллары

Вечерняя Москва

Представившийся сотрудником банка мошенник похитил у мужчины 16 миллионов рублей, которые он хотел обменять на доллары. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 2 мая.

У мужчины похитили 16 млн рублей при обмене их на доллары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ОМВД по району Хамовники поступило сообщение от мужчины 1989 года рождения, который заявил, что его обманули при попытке обмена рублей на доллары. Пострадавший рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и назначил встречу в отделение банка на Зубовском бульваре.

Встретившись с лжесотрудником банка в комнате переговоров, пострадавший передал ему деньги для обмена. Однако мошенник забрал деньги и больше не вернулся. Потерпевший уточнил, что деньги он получил от родственников из Украины.

Теперь сотрудники правоохранительных органов возбудили по факту произошедшего уголовное дело, передает агентство.

Москвичка перевела псевдоброкерам более полумиллиона рублей. По данным ГУ МВД России по Москве, в полицию обратилась 70-летняя женщина, проживающая на Таллинской улице на северо-западе Москвы. Она рассказала, что неизвестные люди ввели ее в заблуждение и предложили поучаствовать в брокерских сделках.

Происшествия,МВД России,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители