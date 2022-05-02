У мужчины похитили 16 млн рублей при обмене их на доллары

Представившийся сотрудником банка мошенник похитил у мужчины 16 миллионов рублей, которые он хотел обменять на доллары. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 2 мая.

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В ОМВД по району Хамовники поступило сообщение от мужчины 1989 года рождения, который заявил, что его обманули при попытке обмена рублей на доллары. Пострадавший рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и назначил встречу в отделение банка на Зубовском бульваре.

Встретившись с лжесотрудником банка в комнате переговоров, пострадавший передал ему деньги для обмена. Однако мошенник забрал деньги и больше не вернулся. Потерпевший уточнил, что деньги он получил от родственников из Украины.

Теперь сотрудники правоохранительных органов возбудили по факту произошедшего уголовное дело, передает агентство.