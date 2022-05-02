Невнимательный таксист пытался проскочить на красный на Невском проспекте в Петербурге и сбил переходивших дорогу пешеходов. Авария произошла 2 мая около половины второго дня напротив «Магазина купцов Елисеевых». Об этом сообщает "Фонтанка" .

Судя по записи с уличных камер, после того, как загорелся зеленый для пешеходов и они стали переходить дорогу, зазевавшийся таксист продолжил движение и на небольшой скорости, как кегли, сбил трех человек. Один из них встал и начал пинать машину, но до мордобоя конфликт не дошел.