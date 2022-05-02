Экс вице-президент Газпромбанка сообщил о пропаже денег со счетов

Записавшийся в тероборону Украины бывший вице-президент и глава пресс-службы «Газпромбанка» Игорь Волобуев сообщил в интервью The Telegraph о пропаже всех денег с его счетов в приложении «Газпромбанка».

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По его словам, после отъезда в Украину он потерял доступ к средствам из-за того, что российские карты Visa и MasterCard не работают за границей. Сейчас в мобильном приложении банка пропали все его деньги с депозитов, сказал Волобуев изданию.

Волобуев появился в Киеве на прошлой неделе, заявив, что он «бежал из России, чтобы сражаться вместе с украинскими солдатами».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что из России, по его данным, «сбежали» пять бывших вице-премьеров, имевших доступ к секретной информации. Парламентарий отметил, что они «продавали страну оптом и в розницу».