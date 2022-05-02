В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
18 минут назад

Экс-вице-президент Газпромбанка Волобуев сообщил о пропаже денег со счетов

News.ru

Записавшийся в тероборону Украины бывший вице-президент и глава пресс-службы «Газпромбанка» Игорь Волобуев сообщил в интервью The Telegraph о пропаже всех денег с его счетов в приложении «Газпромбанка».

Экс вице-президент Газпромбанка сообщил о пропаже денег со счетов
Фото: gazprom.rugazprom.ru

По его словам, после отъезда в Украину он потерял доступ к средствам из-за того, что российские карты Visa и MasterCard не работают за границей. Сейчас в мобильном приложении банка пропали все его деньги с депозитов, сказал Волобуев изданию.

Волобуев появился в Киеве на прошлой неделе, заявив, что он «бежал из России, чтобы сражаться вместе с украинскими солдатами».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что из России, по его данным, «сбежали» пять бывших вице-премьеров, имевших доступ к секретной информации. Парламентарий отметил, что они «продавали страну оптом и в розницу».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале призвал лишать российского гражданства людей, критикующих проведение спецоперации ВС РФ на Украине. По его словам, большая часть населения страны поддерживает действия России на Украине, в то время как некоторые ради «печенек Госдепа» готовы участвовать в «срежиссированных постановках».

Происшествия,Игорь Волобуев,Геннадий Зюганов,Вячеслав Володин,Верховный суд,Visa,КПРФ,Газпромбанк,Госдума,Госдеп США,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители