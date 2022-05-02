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1 час назад

Лесной пожар приблизился к дачному обществу под Саяногорском в Хакасии на расстояние 200 м

ТАССиещё 1

Лесной пожар приблизился к дачному обществу под Саяногорском в республике Хакасия на расстояние от 200 до 400 м. Непосредственное тушение пожара невозможно, поэтому пожарные и добровольцы защищают дачный массив. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главка МЧС по республике Хакасия.

"Сообщение об угрозе огня со стороны лесного массива поступило пожарным Саяногорска около половины пятого дня. Прибыв на место вызова, пожарные обнаружили, что действующий лесной пожар распространяется по лесной подстилке и кустарнику в сторону дачного общества "Большой Карак", расстояние до домов составляет от 200 до 400 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что непосредственное тушение лесного пожара невозможно в силу сложной пересеченной горной местности, поэтому для защиты дач задействовано более полусотни человек и 13 единиц техники. Налажено постоянное снабжение водой автоцистерн при помощи пожарной насосной станции.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время непосредственной угрозы перехода пламени на постройки нет, однако метеорологическая обстановка на месте пожара непростая, порывы ветра время от времени направляют огонь в сторону дачного общества.

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